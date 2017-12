Algérie: Une visite éclair en terrain ami pour Emmanuel Macron

Lors de cette visite à Alger, le président français entend notamment s'adresser aux jeunes de sa génération qui n'ont pas connu les périodes coloniales. L'une des préoccupations principales des Algériens, notamment des jeunes, est la question des visas. Ils souhaitent plus de facilité pour circuler, comme l'explique cette jeune cheffe d'entreprise : « J'ai fait trois demandes, j'ai eu trois refus, alors que je suis cheffe d'entreprise. Moi, j'aurais aimé avoir cette facilité-là de tout de suite pouvoir partir en France voir mes clients, voir mes partenaires, pour pouvoir assister à des événements. J'ai eu des invitations à des événements, etc. auxquels je n'ai pas pu me rendre ».

L'enjeu de cette première visite du président français à Alger est d'approfondir le partenariat que l'Elysée juge spécial entre la France et l'Algérie en raison de leur histoire commune. Emmanuel Macron veut ainsi se tourner vers l'avenir et construire une nouvelle relation avec le pays.

Les habitants, réunis dans la rue et aux fenêtres, lui ont réservé un accueil chaleureux sous le soleil et le ciel bleu l'Alger. Emmanuel Macron s'est ensuite engouffré dans une librairie, avant d'aller déjeuner avec des personnalités de la société civile algérienne.

