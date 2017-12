Gabon: UJPDG - Le SGA et les jeunes sur l'Union fait la force"

"L'Union fait la force" c'est le thème au centre des échanges citoyens et patriotiques tenu le samedi dernier entre l'Union des Jeunes du Parti Démocratique Gabonais et son premier responsable Vivien Patrice Lloyd Amos MAKAGA PEA, et des centaines de jeunes ayant effectué le déplacement de l'esplanade en face du Ministère de la Santé de Libreville.

Après une longue absence sur la scène politique du pays, le Secrétaire générale adjoint(SGA) en charge de la jeunesse du Parti démocratique gabonais (PDG), s'est entretenu avec les jeunes du premier arrondissement de la capitale gabonaise sur les principes de l'unité. C'est donc fort d'un constat de l'instrumentalisation des jeunes par les hommes politiques que Vivien Patrice Lloyd Amos Makaga Pea a attiré l'attention de ses partisans à la prudence. « Cette façon d'être utilisé doit cesser. Le jeune doit désormais se prendre en charge et ne plus accepter d'être acheté ou manipulé par qui que ce soit. Le jeune doit participer aux débats, prendre une part active aux sujets du moment pour le développement du pays Gabon » clamera haut et fort le SGA.

Vivien Patrice Lloyd Amos Makaga Pea a également exhorté les jeunes à ne pas se focaliser sur la fonction publique mais chercher à se lancer sur les petits métiers qui sont aujourd'hui occupés par nos frères non gabonais. Cet échange sans tabou s'est donc achevé dans une bonne ambiance, dans l'espoir que les jeunes ont bien saisi le message. La prise en charge de soi, se battre pour son autonomisation et surtout crées des activités génératrices de revenus.