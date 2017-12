Gabon: Marathon du pays - Les Kenyans survolent encore la course

La 5ème édition du Marathon du Gabon a connu son épilogue ce dimanche 3 décembre avec le retour au podium du champion de l'édition 2013 qui conserve également le meilleur temps de la compétition.

Sous le soleil chaud de Libreville, on aperçoit au loin, seul entouré des motards de la police nationale, le coureur au dossard 4 qui se rapproche à grande enjambée vers la ligne d'arrivée. C'est en 2 heures et 21 minutes que le kenyan Peter Kurui a dominé le Marathon du Gabon. Une performance remarquable mais en dessous de son record réalisé en 2013 qui est de 2 heures et 14 minutes.Le départ de la course a été donné par le chef de l'Etat gabonais Ali Bongo Ondimba. Le groupe de coureurs était reparti en plusieurs catégories : les 10 kilomètres, le semi-marathon et le marathon.

Si les coureurs locaux se sont illustrés dans les catégories inférieures, il reste que le marathon reste dominé par un trio kenyan chez les hommes comme chez les dames. Kigen Joan, Limo Zeddy et Timbilili Alice ont occupé le podium féminin, et pour accompagner le champion masculin, on retrouve Kangor Dominic et Maina Paul.

La 5ème édition du Marathon du Gabon qui a enregistré un taux de participation plus important que l'édition précédente, s'est achevé sans incident majeur. Les organisateurs et leurs partenaires promettent de faire toujours mieux chaque année. Le rendez-vous est donc pris l'année prochaine au cours de la 6ème édition.