Burkina Faso: 11-Décembre 2017 - 940 personnalités honorées par la Nation

La tradition a été respectée ce 5 décembre 2017. En effet, comme il est de coutume en prélude à la commémoration de l'accession du Burkina Faso à l'indépendance, tous les 11 décembre, le mérite de certains Burkinabè a été reconnu.

Ces derniers se sont distingués à travers leur abnégation au travail. Présidée par le chef de l'Etat, une cérémonie qui se présente comme l'une des activités phares de la commémoration de l'indépendance, a permis à 940 récipiendaires issus de divers corps de métiers de voir leurs efforts récompensés, à travers l'acte de décoration dont ils ont bénéficié.

A la fin de la cérémonie, les sentiments des récipiendaires oscillaient entre satisfaction et engagement à mieux faire. Ils ont témoigné leur reconnaissance à la nation burkinabè. C'est le cas de Koffi Amétépé, journaliste, élevé au rang de chevalier de l'Ordre national.

«Je pense que lorsque cela vient d'une patrie qu'on a adopté et après avoir passé 25 ans au Burkina, cette distinction témoigne de l'exemple d'une intégration réussie. C'est une grande responsabilité qu'il faut désormais assumer et aussi faire savoir aux jeunes que la chose la plus importante c'est de servir sa communauté, sa patrie», a-t-il confié.

Même son de cloche chez Valérie Kaboré, cinéaste, réalisatrice et productrice, faite chevalier de l'Ordre du mérite burkinabè. Pour elle, «c'est l'occasion de dire merci aux autorités du pays et à la Nation toute entière parce que lorsque vous dansez et qu'on ne vous applaudit pas c'est qu'il y a un problème».

Magistrat et secrétaire général du ministère de la Justice, Théophile Sawadogo est nouveau chevalier de l'Ordre national. «Cette médaille m'inspire un sentiment de fierté. Et j'adresse mes remerciements à ceux-là qui m'ont honoré à travers cette distinction, tout en ayant une pensée à l'endroit de l'ensemble de mes collaborateurs», a-t-il dit.