Tunisie: Parcours transnationaux de la langue italienne

«Beyond Borders. Transnational Italy» est une exposition interactive autour des parcours transnationaux de la langue italienne. Organisée par l'unité de recherche «Transnationalizing Modern Languages» (TML) et IICTunisi, «Beyond Borders» évoque les pratiques de traduction et les parcours d'identification avec la langue et la culture italiennes dans le monde et dans le quotidien des italiens, des migrants et des jeunes de «seconde génération» en Italie.

Fruit d'un projet de recherche initié par TML, l'exposition propose ainsi le travail de 12 chercheurs et d'un photographe autour d'exemples de la mobilité géographique, historique et linguistique de l'italianité en Italie mais aussi en Grande-Bretagne, aux Etats-Unis, en Amérique du Sud en passant par l'Ethiopie et la Libye.

Dans une approche interactive avec les visiteurs, l'exposition met en scène des textes, des œuvres, des objets, des photographies, des interviews sur les histoires et les mémoires de l'italianité et ses formes au quotidien. Interpeller un public large en plus des chercheurs et des étudiants en langue italienne, tel est l'objectif de l'exposition qui invite le public à interagir avec les matériaux du projet et les installations développées en collaboration avec l'association culturelle italienne «Routes Agency».

Ainsi, grâce à une expérience multi-sensorielle, les visiteurs peuvent interagir avec des installations multimédias suggérant, par exemple, une maison métaphorique représentant la langue et la culture dans la vie de tous les jours. Quant au travail «Italy is out» de l'artiste Mario Badagliacca, il explore à travers la photographie des trajectoires de mobilité et objets de plusieurs générations d'Italiens à Londres, New York, Buenos Aires et Addis-Abeba.

A Tunis, l'exposition sera accompagnée par une série d'initiatives interpellant le contexte multilingue et multiculturel de la Tunisie envisagées par la chercheuse au sein du projet TML Barbara Spadaro à l'Université Liverpool.

Des ateliers seront organisés avec «Routes Agency» et le photographe Mario Badagliacca en collaboration avec l'Université de La Manouba et l'association «Rayhana» pour femmes de Jendouba. Des installations interactives multimédias seront produites par les participants aux ateliers comme réponse au projet TML et seront l'objet d'une nouvelle exposition qui sera organisée en février 2018 à l'Institut culturel italien de Tunis.