Tunisie: CA - Combler le retard !

L'attaquant tunisien a déclaré à cette occasion qu'il n'a pas hésité un moment pour renouer avec son ancien club afin de lui prêter main forte, dans cette conjoncture difficile, et contribuer à l'encadrement des jeunes joueurs, soulignant l'importance de conjuguer tous les efforts pour remettre l'équipe sur le rails et lui permettre de retrouver son lustre d'antan.

L'ex-joueur du Club Africain, Zouheir Dhaouadi, vient de signer un contrat avec le club «rouge et blanc» pour six mois renouvelables, annonce le club, hier, sur sa page officielle facebook.

Il a notamment participé à l'éclosion d'une brochette de jeunes devenus par la suite des éléments incontournables. Grâce à sa dextérité, le CA en a recueilli les fruits une saison plus tard en remportant le titre de champion de Tunisie sous la houlette de Abdelhak Ben Chikha. Zouhaier Dhaouadi, Khaled Souissi, Bilel Ifa et Wissem Yahia. Que de joueurs qui ont franchi un palier durant le passage du technicien français.

D'autres commissions ont été repensées, à l'instar de celles relatives aux affaires juridiques, au conseil de discipline, aux affaires financières, à la restructuration et à la révision des statuts, à l'infrastructure, au marketing, à l'organisation, ainsi qu'à l'encadrement des supporters et au volet médical.

Toujours volet agenda clubiste, le CA devra, par la suite, se mesurer à l'ESS le 17 décembre, le tout entrecoupé de deux périlleux déplacements à Médenine et Zarzis ! Il faudra maximiser les points et ne plus se disperser. La remontée clubiste au classement en dépend.

Forcément, pour le CA, ce match devra être négocié par le bon bout, et ce, afin de permettre à Bertrand Marchand de débarquer par la suite dans des conditions propices et empreintes de sérénité.

Après l'EST, le groupe de Kamel Kolsi s'attellera à bien figurer face au CSS de Lassaâd Dridi, cet après midi. Un onze clubiste sfaxien qui carbure assez bien et aligne les succès de rang.

