Tunisie: ESZ - Ça passe ou ça casse!

La preuve est que Ben Yahia et Buscher ont refusé de la prendre en charge. L'an dernier, à pareille époque, l'ESZ occupait confortablement une place au milieu du tableau.

Maintenant, elle est dans une inquiétante dernière place. Trois techniciens, produit maison, cinq adjoints, deux entraîneurs des gardiens et deux préparateurs physiques n'ont pu stopper l'hémorragie ou renverser la tendance. La situation du club est vraiment énigmatique. Pourtant, le comité est fiable et dynamique. L'équipe n'est pas boycottée par les supporters. En revanche, les résultats sont catastrophiques. Aucune victoire jusqu'à présent.

Autrement dit, la machine zarzissienne s'est déréglée au fil des jours ; et tout le monde reconnaît que la qualité de l'effectif n'a pas facilité la mission. Contre le COM, ça passe ou ça casse. Le voisin se porte bien. Il vient de battre l'ESS. Il dépasse l'ESZ de 8 points. Il fera de son mieux pour confirmer sa supériorité et creuser l'écart. Cependant, on vient d'apprendre que l'entraîneur Afouan Gharbi menace de se retirer.

Des rumeurs l'annoncent à Zarzis ! Rached est conscient de tout cela. Espérons qu'il alignera les éléments les plus en forme du moment. Jusqu'à présent, vingt-cinq joueurs ont été utilisés et la formation type n'est pas stable, d'une semaine à l'autre.

On espère que Regueï, qui n'a pas terminé la partie face à l'EST, ainsi que Maâroufi et Fadaâ, qui ont bien joué, seront titulaires d'entrée, cette fois. Une défaite ou un nul compromettront les chances de l'équipe. Elle devrait jouer le tout pour le tout. Elle compte énormément sur le soutien du public. C'est la raison pour laquelle l'entrée sera gratuite le jour du match.

Regueï indisponible

La formation de l'ESZ subirait quelques changements. Devant Khmir qui gardera la cage, on retrouvera le même duo de l'axe Chebli-Bhar. Maâroufi et Touati évolueraient sur les deux flancs droit et gauche de la défense. Ils devraient multiplier les montées offensives et créer le surnombre dans la zone médiane. Dawdi est reconverti en pivot en l'absence de Regueï qui sera absent pendant deux semaines.

Oueriemmi sera titularisé d'entrée à côté de Jebali et Bejaoui. Ils seront appelés à soutenir les attaquants Fadaâ et Boussif qui devraient, à leur tour, se concentrer un peu plus, ne pas garder trop la balle et éviter la précipitation près de la cage adverse.Quant à Slama, Addala et Mcharek, ils pourraient faire leur apparition en cours de jeu.

Après ce derby, il restera à l'ESZ un match retard à disputer le 10 décembre, face au CA. Le dossier de l'entraîneur est provisoirement en veilleuse. Rached partira, partira pas ? On en parlera à la fin de la phase aller.