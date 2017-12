Tunisie: Au creux de la vague!

La FIFA a publié, la liste officielle des arbitres et leurs assistants retenus pour la coupe du monde, Russie 2018. La Commission des Arbitres de la FIFA, a sélectionné les 36 meilleurs arbitres : 10 arbitres européens, six africains, six de l'Amérique du Sud, six autres de l'Amérique du Nord, six du contient asiatique et deux du contient océanien.

Les représentants d'Égypte, d'Algérie, d'Arabie et des EAU

La liste de la FIFA comporte cinq arbitres arabes, le Saoudien Fahd Merdassi, l'Egyptien Djihad Jaricha, l'Algérien Mehdi Chérif, le Bahreïni, Nouaf Chokr'Allah, et l'Emirati Mohamed Abdallah.