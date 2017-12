Mauritanie: Le Gouverneur de la BCM - Les réformes monétaires ont pour but de protéger l'ouguiya et de préserver sa valeur

Le ministre du Pétrole, de l'Energie et des Mines, M. Mohamed Ould Abdelvettah, a signé, dimanche matin,… Plus »

Par conséquent, a-t-il dit, il n'y a pas lieu de parler d'une dévaluation de la monnaie, bien que le marché des monnaies est soumis au mécanisme de la demande et de l'offre, mais la Banque Centrale de Mauritanie contrôle de façon rigoureuse le mouvement du marché et dispose des moyens nécessaires pour cela.

Le Gouverneur a ajouté que la nouvelle réforme monétaire vise essentiellement à renforcer la confiance en notre monnaie et non le contraire.

Le gouverneur a précisé que notre pays est indépendant et souverain et n'est dans aucune position le poussant à se soumettre à n'importe quelle pression de la Banque Mondiale ou d'aucune autre institution, soulignant que la décision prise par la Mauritanie dans ce domaine n'a aucun lien avec des facteurs extérieurs mais qu'elle est intervenue plutôt après une étude durant 4 ans.

Il a affirmé, dans ce cadre, que la BCM n'a autorisé aucun acteur dans le domaine de change de transférer les fonds, soulignant que la masse monétaire destinée à cette fin reste dans un volume ordinaire et reste suivie dans le but de son organisation et de la maîtrise des dangers éventuels.

Le gouverneur a souligné que si les périodes passées ont connu un doute concernant les chiffres, dans la période actuelle il ne peut y avoir aucun doute au sujet des chiffres, étant donné que nous avons tiré profit de l'expérience passée et que nous nous sommes assurés de tous les chiffres, à travers les sites de tous les milieux concernés et notamment ceux des institutions financières internationales.

Le gouverneur de la Banque Centrale de Mauritanie (BCM), M. Abdel Aziz Ould Dahi, a indiqué, au cours d'une conférence de presse tenue mardi à Nouakchott, que la Mauritanie a recouru au changement de sa monnaie pour éviter l'inflation, soulignant que d'autres pays ont recouru à une telle mesure. Cela, a-t-il dit, est intervenu à cause de facteurs objectifs qui ont pour finalité de protéger la monnaie nationale, de préserver sa valeur et d'améliorer la compétitivité de l'économie nationale.

