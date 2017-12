Tunisie: CSS - Tout pour l'attaque !

L'apport du gardien Mohamed Hédi Gaâloul, dans cette performance digne d'éloges, est bien apprécié, ce qui lui a valu la place de titulaire et aussi une place dans la sélection nationale. Mais l'application dont ont fait preuve Methlouthi, Meriah, Ben Salah, et autre Mahjebi a aussi conféré à cette ligne une image de marque.

Pour cet après-midi, et en attendant le recrutement d'un avant-buteur au cours du prochain mercato qui pourrait être le Camerounais, Oumaro Keita, qui effectue depuis quelques jours des séances d'entraînement avec le groupe pour s'assurer de ses potentialités, dont on dit le plus grand bien, Lassaâd Dridi compte aligner le duo Waliou N'doye-Firas Chaouat à la pointe de l'attaque, avec pour soutien Maher Hannachi et Ala Marzoughui.

L'entraîneur Lassaâd Dridi, satisfait de l'application dont a fait montre l'ensemble au cours des séances d'entraînement effectuées au cours du stage, tout comme des résultats, nous a confié qu'on ne change pas en général une équipe qui gagne. Ce qui est le plus important pour le moment, c'est d'œuvrer à consolider les automatismes et à renforcer le potentiel physique de l'ensemble.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.