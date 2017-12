Tunisie: Pluriel, riche et complexe

Une programmation de qualité proposant un choix varié de films contemporains s'adressant autant aux hispanophiles qu'aux spectateurs occasionnels.

Il s'agit d'un «échantillon du cinéma le plus récent de la production espagnole où la pluralité de ses contenus, ses formats et ses formes de production sont présentés comme une marque d'identité internationale».

«La Jota» de Saura ouvre le bal...

Le film documentaire musical «Jota» de Carlos Saura, sorti en 2017, a donné le coup d'envoi du cycle qui a eu lieu dimanche dernier. Depuis "Flamenco" en 1995, Carlos Saura revient régulièrement sur les musiques latines, en passant par le fado et le tango. Dans son dernier documentaire «Jota», il nous fait découvrir un style de danse traditionnel pratiqué lors des fêtes patronales partout dans le pays, un genre commun à toutes les cultures de la péninsule Ibérique, qui date du XIIe siècle et selon la légende aurait été inventé par le troubadour arabe Aben Jot.

"Jota" signifierait "sauter" dans la langue orientale, en référence aux pas rapides et sautillants de sa chorégraphie. Traditionnellement interprétée avec des guitares, bandurrias, luths et percussions diverses, les danseurs sont souvent munis de castagnettes.

Le cinéaste nous emmène alors dans un voyage haut en couleur et en rythme, tout en donnant la parole à des artistes comme le compositeur Manuel de Falla, le joueur de gaïta Carlos Nunez et la danseuse flamenca Sara Baras, ceux et celles qui pratiquent la Jota et des spécialistes qui donnent leur avis sur l'avenir de cet art folklorique.

Musiques et danses communiquent une joie partagée, plus que dans la dramaturgie du flamenco ou la mélancolie du fado. Prévaut l'évocation de premières rencontres prometteuses, ou de désirs partagés, avec une grande noblesse. Le film devient spectacle vivant, touchant et attachant.

Le lendemain a eu lieu le dernier film du producteur et réalisateur espagnol David Macián «La main invisible». Le film, sorti en 2016, est à l'image d'une pièce théâtrale. Les événements prennent place dans un entrepôt industriel qui se transforme en une scène où un groupe de professionnels ordinaires sont assemblés quotidiennement pour effectuer différentes tâches avec une apparente normalité. Pendant ce temps, dans l'obscurité de l'auditorium, les spectateurs observent le «merveilleux» fruit de leur travail de groupe.

Le mardi 5 décembre, les cinéphiles avaient été au rendez-vous avec le troisième film du cycle «Kalebegiak» réalisé par quinze cinéastes d'âges et d'horizons différents à l'occasion de la nomination de Donostia-San Sebastian Capitale de la Culture 2016. Les réalisateurs ont uni leurs forces pour produire ce recueil de 12 courts-métrages. S'en dégage une vraie tendresse pour la ville. Sous certains traits aigres-doux, on voit également poindre les travers et les injustices qu'elle abrite en son sein.

Le portrait est sincère et sans fard, fidèle au caractère iodé et remuant de la cité. Ce sont trois générations de cinéastes qui ont œuvré pour élaborer le film dans un souci de transmission et de partage. Des ateliers ont permis l'émergence de nouveaux réalisateurs qui côtoient ici certains des grands noms du cinéma basque (Imanol Uribe, Julio Medem et notre cher Asier Altuna).

Les journées du cinéma espagnol contemporain s'achèveront ce soir, avec la projection de «Mimosas, la voie de l'Atlas», le second long métrage d'Oliver Laxe, réalisateur français d'origine espagnole, révélé à la Quinzaine des Réalisateurs en 2010 avec «Vous êtes tous des capitaines», documentaire autobiographique et fantasmatique tourné au Maroc.

Salué par les critiques, le film est un bel objet de cinéma, insolite et troublant. C'est le premier long-métrage qui fut récompensé par le plus prestigieux prix de la Semaine de la Critique à Cannes, le Grand Prix Nespressomi. Le film est une invitation au voyage, à travers les somptuosités de l'Atlas. Nourri d'un grand sens spirituel, le récit s'offre comme un conte qui confronte les personnages à la rudesse du paysage dans l'accomplissement de leur mission. A découvrir !