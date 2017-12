Mauritanie: Le ministre du Pétrole signe avec le président d'Exxon Mobil trois contrats de recherche et de production

Le ministre du Pétrole, de l'Energie et des Mines, M. Mohamed Ould Abdelvettah, a signé, dimanche matin, à Nouakchott, avec le président de la société américaine du Pétrole et du Gaz EXXON MOBIL, M. Stephane Grenlee, trois contrats de recherche et de production relatifs aux blocs C14, C17 et C22 du bassin mauritanien.

Cette signature intervient juste après celles de contrats similaires avec deux autres géants du Pétrole et du Gaz "Total" et "BP" concrétisant ainsi la confiance des grands investisseurs dans le climat des affaires en Mauritanie en ce qu'il renferme de textes de lois, de transparence et de stabilité incitant à la pratique des activités pétrolières, aboutissant à l'arrivée en force dans notre pays du N°1 mondial dans le domaine du Pétrole et du Gaz.

La cérémonie de signature de ces importants contrats s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère, des conseillers au département, du directeur général des hydrocarbures au ministère, du président de la commission nationale des hydrocarbures et du Directeur général de la Société mauritanienne des hydrocarbures.