Sénégal: Mbaye Ndiaye salue "l'excellence des relations" sénégalo-nippones

Dakar — Le ministre d'Etat Mbaye Ndiaye a salué "l'excellence des relations" entre le Sénégal et le Japon, une situation se traduisant selon lui par "le dynamisme et la diversité de la coopération" sénégalo-nippone.

M. Ndiaye intervenait mardi à l'occasion de la célébration de la fête nationale du Japon à Dakar, une occasion "solennelle pour magnifier l'excellence des relations diplomatiques et amicales qui lient le Sénégal et le Japon".

"Ces liens forts ont été entretenus et consolidés par les autorités de nos deux pays et se traduisent par le dynamisme et la diversité de notre coopération", a-t-il souligné dans son allocution, devant un parterre de personnalités invités.

Le ministre d'Etat Mbaye Ndiaye, citant "les multiples domaines" de coopération entre les deux pays, note qu'en matière de pêche et d'aquaculture par exemple, "l'assistance japonaise s'évalue, de 1979 à nos jours, à plus de 30 milliards FCFA".

Mais "au regard des potentialités existant encore, nos deux pays devraient davantage œuvrer pour le renforcement des relations économiques et politiques par la mise en place d'un accord-cadre de coopération", a suggéré M. Ndiaye.

Il a par ailleurs plaidé pour "l'aménagement de cadres de rencontres et de concertations périodiques, à travers des Commissions mixtes et des visites de travail", ajoutant que concernant le secteur privé, "ce renforcement pourrait se faire par le biais de missions de prospection économique et de forum d'affaires".

L'ambassadeur du Japon au Sénégal, Shigeru Omori, a lui réitéré l'engagement de Tokyo "à renforcer les relations d'amitié et de coopération avec les pays africains comme le Sénégal", Dakar étant "un partenaire crédible pour la politique africaine du Japon".

Le diplomate dit espérer que la visite du président Macky Sall au Japon la semaine prochaine soit "très fructueux", en permettant notamment d'ouvrir une fenêtre sur "un avenir encore plus rayonnant sur le plan des liens forts d'amitié et de coopération qui unissent le Sénégal et le Japon".

Le diplomate japonais a aussi évoqué la coupe du monde 2018 qui verra le Sénégal et le Japon partager la même poule.

"Nos deux équipes de football vont se rencontrer en juin 2018 en Russie pour la Coupe du monde, que le meilleur gagne !", a-t-il lancé.