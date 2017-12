Tunisie: Echanges culturels et transfert de savoir-faire en perspective

Le maire de Tunis a déclaré que cet événement marque le début d'une nouvelle ère de coopération entre les deux municipalités. «La réunion de travail qui s'est tenue aujourd'hui avec la délégation italienne s'est soldée par le lancement du projet de partenariat de l'année 2018.

La coopération entre les deux villes est essentiellement axée sur deux volets, à savoir un volet technique qui englobe principalement les techniques de démolition des bâtiments et l'embellissement des villes et un second volet culturel, étant donné que Florence est la capitale culturelle de l'Italie», a souligné M. Seïfallah Lasram.

Pour sa part, le maire de la ville de Florence, Dario Nardella, a affirmé que dans le cadre de la coopération entre les deux villes, deux projets phare seront menés durant l'année prochaine. Une exposition internationale, qui aura lieu en 2018 à Tunis, fera office d'un premier projet de collaboration culturelle entre le grand musée de Florence et le musée du Bardo.

Un deuxième projet financé par l'agence italienne pour la coopération locale entre la Toscane et Tunis vise à former des jeunes dans le domaine de la mode et de l'industrie créative ainsi qu'à transférer ce savoir-faire, emblème de l'Italie.

Dario Nardella a, par ailleurs, précisé que l'inauguration des rues portant réciproquement les noms des villes jumelées s'inscrit dans le cadre de la concrétisation de la collaboration non seulement entre les deux municipalités mais également entre les deux pays. «La coopération institutionnelle ne se fait pas seulement au niveau des deux pays, elle doit être déployée également entre les régions et les villes, parce que nous sommes convaincus que les villes ont un rôle important dans le développement économique des pays de la Méditerranée», a-t-il conclu.