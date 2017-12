Tunisie: Création artistique - ce «petit rien» qui va grandissant...

Al'heure des débats sur les budgets, alloués aux ministères pour l'année 2018, nous apprenons que celui de la Culture ne sera pas en reste (comme durant les années passées) et qu'il atteindrait une enveloppe équivalente au Un pour cent (*) du budget national ou, même, au-delà !

C'est une nouvelle réconfortante, une très bonne nouvelle pour la création artistique qui était, depuis fort longtemps, considérée comme ce «petit rien», auquel on jette un os à rogner. Depuis une quarantaine d'années -- à l'exception d'une manne de Deux pour cent durant une période qui n'a pas duré --, les débats pour la «chose culturelle» au Bardo étaient souvent vus sous le prisme de la priorité aux ministères de «grande utilité» face à ces artistes qui «n'ont rien à montrer ou démontrer», des citoyens et citoyennes qui «poursuivent des rêves chimériques», qui «ne sont pas dans le sens de l'ordre établi» et qui «sont même dangereux pour la société».

Des propos que nous entendions souvent autrefois, à travers des discours haineux et sans respect pour la tribu des artistes et de celle des littéraires qui n'ont pas pourtant cessé d'allumer cette merveilleuse Tunisie comme un phare. Avec la prochaine ouverture de la Cité de la Culture et sa logistique de poids, a-t-on cédé aux doléances du ministre de tutelle pour l'accomplissement de sa mission? Wait and see!

Nous avons choisi un bon paragraphe de François Darbois (**) pour vous démontrer que ce «petit rien» que nous lui avons emprunté dans le titre d'aujourd'hui est d'une importance capitale car il ne provient pas d'un «nuage d'inconnaissance», mais qu'il fait partie d'une trilogie ayant un rapport direct avec le réel, propos que voici :

«Art, science et foi sont un triptyque qui ouvre le sanctuaire du réel en nous conduisant de la terre au ciel. La naissance de l'art moderne, comme celle de la crise moderniste, ne coïncide-t-elle pas avec la fin de la fusion et la confusion du religieux, du scientifique et du politique! La foi sans la science et sans l'art se dessèche en superstition et en morale inhumaine. Elle perd son esprit et son corps. Elle devient une croyance aveugle et un aveuglement mortifère.

La science sans la foi devient une froide abstraction qui se transforme en idole contre l'homme. L'art, de même, sans la foi perd son souffle et sépare pour les opposer, dans un faux débat, peinture figurative et peinture abstraite. Au lieu d'accomplir son rôle qui est de transfigurer la matière, elle défigure les corps et les visages.

Science et foi sans art ne peuvent que s'affronter, la foi prenant la place de l'art, et la science celle de la foi et la liturgie dégénère en jeu de cirque. La science sans la foi dérive en scientisme, et sans art, elle devient un matérialisme qui étouffe l'homme (... ) Pourquoi cet éclatement et cette dispersion aujourd'hui ?

Pourquoi cette exclusion dans les domaines religieux, scientifiques, politiques et artistiques, sinon par la volonté et la prise du pouvoir de l'une des parties sur les autres ? Alors qu'il pourrait être espace de dialogue et de respect(... ), ce lieu est devenu le terrain d'expression de la volonté de puissance et de la domination des uns sur les autres et cela engendrera l'éclatement et la dispersion des parties en présence».

Dans nos murs, la crise de la création artistique, ce «petit rien» n'est pas de tout repos. Mais peut-être qu'avec des moyens adéquats et un nouveau surgissement, elle aura gain de cause!

(**) «L'insaisissable et l'inespéré dans l'Entre-Deux un "vide créateur" de la vie entre Art, Religion et Philosophie ?»