Tunisie: « Nabil Maâloul pense à tout le monde ! »

« J'étais à l'entraînement, donc, j'ai vu les résultats seulement après. J'ai vite entendu les échos en Tunisie et même ici en Belgique. C'est sûr que la Belgique part favorite dans ce groupe. Tous les spécialistes tunisiens le disent, assure l'attaquant d'Anderlecht.

Maintenant, nous, les Tunisiens, on espère gagner contre le Panama et faire match nul contre l'Angleterre», a affirmé l'attaquant tunisien. Harbaoui en aussi profité pour dresser le profil de cette équipe de Tunisie : «Il n'y a pas vraiment de stars ou de joueurs qui évoluent dans de gros championnats européens. Mais c'est une équipe très jeune avec beaucoup de talent. Certains joueurs évoluent en France mais la plupart jouent en Tunisie.

Ce sont vraiment des joueurs talentueux et ils ont beaucoup d'envie. Et pour une compétition pareille, ils vont être sur-motivés, promet l'ex-buteur "sang et or"... Après, tous les Tunisiens sont bien conscients qu'on est tombés dans un groupe costaud ».

« Une liste de 50 joueurs ! »

Absent des dernières sélections, Harbaoui ne sait pas réellement de quoi sera fait son avenir même s'il pense encore avoir ses chances : «Comme Aymen Abdennour, le sélectionneur Nabil Maâloul ne nous a pas sélectionnés parce qu'on ne jouait pas régulièrement dans nos clubs.

Mais il a dit qu'il comptait sur nous. Je pense qu'il a une liste de 50 joueurs et il pense à tout le monde. Il espère toujours avoir des joueurs compétitifs et qui ont des minutes de jeu. Ensuite, le président de la Fédération travaille avec l'entraîneur et tout un staff pour essayer d'attirer des bi-nationaux, des joueurs qui ont la double nationalité et renforcer l'équipe. Il faudra leur faire confiance», conclut-il.