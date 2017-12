Tunisie: « Une unité d'assistance des supporters tunisiens »

«Une équipe consulaire sera à l'aéroport pour les conseiller et leur prêter assistance», a-t-il souligné. Plusieurs membres de la grande communauté tunisienne en Russie, notamment des étudiants, ont proposé leur aide pour la traduction et nous allons également installer dans le jardin de l'ambassade un grand écran afin de permettre aux jeunes du "Club des étudiants tunisiens en Russie" de regarder les matches de la sélection nationale.

En effet, les fans de football étrangers ne pourront entrer dans le pays que sur présentation d'un "passeport de supporter" ou encore "ID-fan" qui sera valide dix jours avant le début du tournoi et expirera dix jours après le dernier match de la compétition. Ils devront également être munis de leurs billets d'accès au stade et posséder des réservations d'hôtels.

Concernant les médias tunisiens accrédités pour le Mondial et les supporters de l'équipe nationale qui effectueront le déplacement en Russie, il a précisé que l'ambassade a prévu une unité d'assistance qui sera chargée de les conseiller et de les aider dans leurs déplacements. Il a rappelé à ce propos que les autorités ont mis en place des lois très strictes pour l'entrée en Russie à l'occasion du Mondial afin de lutter contre toute tentative d'«immigration clandestine».

Dans une déclaration, Mohamed Ali Chihi a indiqué que juste après la qualification de la Tunisie pour la phase finale, des contacts ont été entrepris avec les autorités russes, le président du comité d'organisation local de la Coupe du monde (COL), Vitaly Mutko, et le président de la Fédération tunisienne de football, Wadii Jary, afin de mettre en place toute la logistique en vue de cet important événement mondial et assurer les meilleures conditions de séjour à la délégation tunisienne et aux supporters tunisiens.

Mohamed Ali Chihi, ambassadeur de Tunisie à Moscou, a affirmé que l'ambassade s'emploie à assurer les meilleures conditions de séjour à la sélection nationale et aux supporters tunisiens à l'occasion du Mondial Russie 2018 (14 juin- 15 juillet) qui verra les Aigles de Carthage disputer leur cinquième Coupe du monde dans le groupe G, avec l'Angleterre, la Belgique et le Panama.

