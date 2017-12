Cameroun: Le ministre dans les usines

L'organisation a remis des vivres et autres produits de première nécessité au pénitencier… Plus »

Par ailleurs, a-t-on appris du ministre, l'Etat est en train de constituer des réserves foncières pour permettre le développement de l'agro-industrie. En définitive, les investisseurs bénéficient de diverses facilités fiscales et douanières. Ernest Gbwaboubou a aussi noté les efforts d'investissement qui sont faits pour moderniser les outils de production et les extensions qui vont avec.

« Tout ce qui est bon ne vient pas forcement de l'étranger, les Camerounais sont ingénieux et capables de réaliser de grandes choses. C'est pourquoi l'Etat, à travers la loi fixant les incitations à l'investissement privé, continue d'encourager le développement de notre économie et de soutenir les investisseurs du secteur agro-industriel», a affirmé le ministre pour exprimer sa satisfaction.

Ernest Gbwaboubou, ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, (Minmidt) a visité ce lundi 4 décembre 2017 deux agro-industries basées à Douala, spécialisées dans la fabrication du savon de ménage et le raffinage de l'huile de palme brute. Première étape, la chaine de fabrication du savon de ménage de la société Ibi, dédiée à l'export et dont la priorité est de satisfaire la forte demande de la sous-région Afrique centrale.

