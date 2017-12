Tunisie: Il faudra cravacher dur et savoir négocier

Nous ne demandons pas l'impossible à nos internationaux, mais nous exigeons d'eux qu'ils ne se ridiculisent pas. Qu'ils n'aillent pas non plus pour faire de la figuration ou du tourisme en terre russe.

Rappelons ce qu'avait fait le Danemark en 1992 quand il est allé chercher le trophée européen, alors qu'à la base, la sélection danoise a été repêchée peu avant le coup d'envoi de la Coupe d'Europe des nations après l'exclusion de la Yougoslavie à cause de la guerre et de l'embargo. Comme quoi, en football, l'impossible n'existe pas.

Sur le papier, la logique veut que l'Angleterre et la Belgique se qualifient au second tour. La réalité du football, elle, n'exclut pas les belles surprises, y compris dans les plus prestigieuses des compétitions.

Et cela n'a pas changé depuis 20 ans. Au contraire, beaucoup de nations de football ont émergé en Afrique, et pas seulement.

Et dire qu'à l'époque, l'équipe de Tunisie était composée de grands noms, tels que Chokri El Ouaer, Hassen Gabsi, Khaled Badra, Faouzi Rouissi, Adel Sellimi, Mehdi Ben Slimane, Imed Ben Younès, Maher Kanzari, Zoubeir Beya, Tarek Thabet et Hatem Trabelsi, pour ne citer que ceux-là...

