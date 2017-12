Tunisie: Rayonnement et partenariat

Elle a indiqué qu'une course pour tous a été également organisée à l'intention des enfants, afin de ramener le plus grand nombre de participants et de viser toutes les catégories d'âges, dans l'objectif de consacrer la culture de la pratique du sport chez les jeunes et de donner un caractère festif à cette manifestation.

Chez les dames, la course a été dominée par les athlètes tunisiennes grâce à Mouna Gortas qui a été la première à franchir la ligne d'arrivée après 3h 38 min 27 sec, devançant ses compatriotes Mariem Khaled (3h 42 min 47 sec) et Yosra Mouni (3h56 min 17sec).

