Tunisie: CAB - Se reprendre !

L'heure n'est plus à l'essai, la compétition ayant pris un nouveau tournant qui exige que l'on joue avec les meilleurs sur le double plan technique et surtout physique. Il n'y a plus lieu de se hasarder dans les remplacements pour augmenter les chances de succès contre l'ASG.

On verra probablement Med Habib Yaken et Cissé occuper respectivement les flancs droit et gauche de la défense, alors que Ressaïssi pourrait être associé à Seïfallah Hosni à l'axe central. Devant, Bilel Saïdani, légèrement blessé à Sfax, est rétabli et évoluera comme 2e pivot à côté de Hamza Jlassi dans le même rôle en soutien à Firas Belarbi, relayeur. Dans une position plus avancée, Ben Choug, en l'absence de Hamdouni en convalescence, constituera, avec Ounalli et Wattara, les espoirs du CAB.

Fomation probable

Thamri, Yeken, Cissé, Ressaïssi, Hosni (Mejri), Saïdani, Jlassi, Belarbi, Ben Choug, Ounalli et Wattara.