Mali: «Financement du commerce international » et « sensibilisation sur la conformité » - Les responsables de la BICIM échangent avec les étudiants de l'IHEM

La Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie au Mali (BICIM) a organisé le mardi 5 décembre, à l'Institut des Hautes Etudes en Management (IHEM) de Bamako, une session d'éducation financière à l'attention des étudiants.

La session, qui s'est déroulée en présence des responsables de l'établissement dont le président de l'IHEM, M. Abdoullah Coulibaly et ceux de la BICIM avec , le Directeur Général de la BICIM, M. Samir Mezine, a mobilisé de nombreux étudiants qui ont échangé sans tabous avec les responsables de la banque.

Cette activité organisée par la BICIM et qui entre dans le cadre de ses activités de Responsabilité Sociale et Environnementale a mobilisé de nombreux étudiants qui n'ont pas hésité à poser des questions aux différents conférenciers. Les deux thèmes évoqués étaient «Financement du commerce international » et « sensibilisation sur la conformité ».

Par cette activité d'éducation financière, la BICIM entend concourir à l'amélioration de la compréhension des enjeux économiques ou financiers par des clients, des étudiants et plus généralement par le grand public.

« Un des objectifs de l'éducation financière est de doter les étudiants d'une meilleure compréhension du financement du commerce international et de les sensibiliser à se préparer aux nouveaux enjeux de la banque de demain en matière de compliance » souligne M. Samir Mezine, Directeur Général de la BICIM. Celui-ci, dans son intervention, dira aux étudiants futurs cadres que l'Afrique est un continent d'avenir. Il a conseillé à ces jeunes des qualités d'intégrité, de rigueur, d'honnêteté, d'audace et de volonté d'apprendre.

Selon lui, on est dans un monde en perpétuelle mutation, ce que le groupe BNP Paribas a compris d'où son slogan : « La banque d'une monde qui change ».

A sa suite, les deux thèmes ont été développés par M. Abdourahmane Ben Geloune, Directeur de l'audit interne de la BICIM et Mme Assa Deh Fofana Directrice Conformité de la banque qui ont évoqué tous les aspects y liés.

Le commerce international désigne les échanges commerciaux qui existent entre plusieurs pays, comprenant l'ensemble des flux de marchandises et de services régis par Le droit de chaque pays mais également par des règles de droit international.

L'existence d'un dispositif de conformité au sein de la banque et la sensibilisation des différents acteurs constituent des atouts majeurs pour notre institution dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Ces exigences de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sont instituées d'une part par des instructions propres à notre Groupe BNP Paribas et d'autre part par la réglementation locale d'où la nouvelle loi n°0008 du 17 mars 2016 portant loi uniforme relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Auparavant le coordinateur général de l'IHEM avait souligné que cette conférence rentre dans le cadre d'une série de conférence que la direction de son établissement projette de mener avec le bureau des étudiants.

Il faut souligner que la BICIM, créée en 1999, portée par les valeurs du Groupe BNP Paribas, prend part au développement du Mali à travers une activité de banquier participant pleinement au financement des secteurs productifs de l'économie, des activités des commerçants et du développement du secteur industriel et agricole. En 2016, elle a enregistré un total de bilan de plus de 131 milliards de FCFA.

Pour rappel, BNP Paribas est présente dans 75 pays avec plus de 180 000 collaborateurs dont près de 140 000 en Europe. Le Groupe détient des positions clés dans ses trois grands domaines d'activité : Retail Banking, Investment Solutions et Corporate & investment Banking.