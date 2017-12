Tunisie: La Tunisie sollicite l'aide de la communauté internationale

Pour rappel, ce conclave est organisé par les Etats-Unis d'Amérique et la Grande-Bretagne avec le soutien de l'initiative en charge de la restitution des biens spoliés qui constitue un partenarait entre le Groupe de la Banque mondiale (BM), le bureau des Nations unies, l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (Onudc), avec la participation d'un grand nombre de hauts responsables internationaux.

Il a souligné que la Tunisie, qui a besoin de tous les avoirs spoliés en vue d'un développement durable et de la promotion des zones défavorisées, a créé, à cet effet, un compte spécial dans lequel serait déposé l'argent spolié, l'objectif étant de l'utiliser pour le développement et sachant, toutefois, que ce compte demeure limité.

La Tunisie, a-t-il affirmé, a présenté plusieurs demandes à l'administration et la justice pour la restitution de l'argent spolié, indiquant que la Suisse a également aidé, avec le consentement de la partie concernée par la confiscation, à la restitution de trois millions de dollars de l'argent de l'un des beaux-frères de l'ancien président, ainsi que d'une autre somme de 28 millions de dinars du Liban, laquelle était détenue par la femme de l'ex-président et avait été confisquée.

Et d'ajouter que la Tunisie n'a pu obtenir les jugements finaux, sachant que les accusés ont pris la fuite et n'ont pas été confrontés à la justice tunisienne, malgré les garanties d'un procès équitable.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.