Afrique: Transposition des normes de Bâle II et Bâle III - Que vise la BCEAO ?

Exiger les actionnaires des banques de renforcer les capitaux propres pour être suffisamment solides et c'est également rationaliser un peu mieux l'activité des banques parce qu'on va dire à un banquier, aujourd'hui en fonction de la nature du crédit que vous allez faire, on va vous exiger un niveau de fonds propres qui peut être différents.

Aussi, il est très important de savoir que jusqu'à présent, nos banques n'étaient pas suffisamment solides. En vérité, on a beaucoup de banques qui ne sont pas solides et qui ont des fonds propres de très faible qualité. Ce qui est un risque pour le système bancaire.

Ce qui fait qu'à un moment donnée, les gens qui sont à l'extérieur et qui vont ouvrir un compte dans la zone Uemoa, vont commencer à exiger le respect de l'ensemble des dispositions de Bâle II, Bâle III puisqu'on ne peut pas être dans notre monde tout seul et ne pas faire attention à ce qui se passe ailleurs.

La transposition des normes de Bâle II et Bâle III par la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest(BCEAO) dans notre environnement juridique est instaurée pour développer la résilience du système bancaire, rendre le système bancaire plus solide, et plus attractif vis-à-vis de l'extérieur.

Copyright © 2017 Le journal de l'économie Malienne. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com).

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.