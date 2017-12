Sénégal: Déclaration de Politique générale du Premier ministre - 2000 jeunes seront formés dans les métiers du pétrole et du gaz

Dans le but de renforcer l'employabilité des jeunes, le gouvernement compte injecter 81 milliards de FCfa pour leur insertion professionnelle et le renforcement de l'offre d'infrastructures de formation professionnelle.

Dans le cadre de cette politique, l'Office national de la formation professionnelle (Onfp) envisage de former 2.000 jeunes dans les métiers du pétrole et du gaz ainsi que 2.000 ouvriers meuniers. Les programmes d'apprentissage vont prendre en charge 4.068 apprentis et 814 maîtres.

« D'ici à 2020, 3.500 jeunes bénéficieront de formation dans les domaines de l'horticulture, de l'aviculture et du tourisme, et 10.000 autres pourront accéder à des certificats de spécialité à travers le Projet de formation professionnelle pour l'emploi et la compétitivité (le Fpec) », a indiqué le chef du gouvernement.

En outre, plus de 10.000 jeunes recevront des formations dans le cadre du modèle de formation duale école-entreprise, financée à travers la Contribution forfaitaire à la charge de l'entreprise (la Cfce), à côté d'autres initiatives développées avec le secteur privé. Mahammed Boun Abdallah Dionne a signalé aussi qu'avant fin 2019 des centres sectoriels de formation professionnelle aux métiers de la mécanique des poids lourds, de l'automobile, du machinisme agricole de Diama et de la maîtrise énergétique seront réalisés en collaboration avec le secteur privé.