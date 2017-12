Sénégal: Déclaration de Politique générale du Premier ministre - Des centres d'initiatives pour l'emploi et entrepreneuriat Local annoncés

Le Premier ministre a annoncé la création de centres d'initiatives pour l'emploi et l'entreprenariat local pour stimuler davantage l'éclosion des talents.

«Nous préparons ainsi notre jeunesse à prendre demain le relais, par le savoir et la connaissance, par ses capacités et ses talents, grâce à l'école et à l'innovation qui demeurent de hautes priorités du plan Sénégal émergent.

Afin de stimuler davantage l'éclosion des talents et la création d'emplois, des centres d'initiatives pour l'emploi et l'entreprenariat local (Ciel) ou des missions locales seront créés au sein des départements pour contribuer à l'effort national de création d'emplois » a informé le Pm. Ainsi, il a fait savoir que les centres de Dagana, Thiès et Ziguinchor seront fonctionnels en 2018. Suivront ceux de Kaolack, de Dakar et de Sédhiou. Cette démarche vise à développer une plus grande proximité entre les services de l'emploi et leurs cibles. La convention nationale Etat-Employeurs de troisième génération sera finalisée pour permettre l'insertion de 2.000 demandeurs d'emplois » a-t-il aussi notifié.

Dans la même lancée, le Premier ministre a fait savoir que L'Etat démarrera la mise en place de centres multimédia, offrant des formations ciblées dans les métiers du Numérique. Il a souligné que ces centres vont offrir également des plateformes de développement et de démonstration d'applications.