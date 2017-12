Congo-Brazzaville: Santé publique - Des discussions pour améliorer le financement du secteur privé

Cet accord s'appuie sur quatre composantes dont la révision du cadre juridique et règlementaire ; le renforcement du dialogue public-privé et la gouvernance du système national de santé; la facilitation à l'accès aux financements publics-privés et aux formations sanitaires du secteur privé.

L'objectif global du ministère de la Santé et de la population est de permettre au secteur privé de jouer pleinement son rôle, en offrant aux Congolais des soins de santé de qualité. D'après les statistiques publiées à cette occasion, ce secteur contribue à plus de 50% dans le système national de santé.

La réunion préparatoire a été organisée dans le cadre du partenariat public-privé. Au cours de celle-ci, les experts et techniciens du ministère de la Santé, les professionnels du secteur privé ainsi que les organismes financiers ont réfléchi sur les enjeux et défis, mais aussi les stratégies à mettre en œuvre pour mobiliser les financements au profit de ce secteur.

