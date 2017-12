Congo-Brazzaville: Mairie centrale - L'initiative « Bâtissons Brazzaville ensemble » expliquée aux communautés de Madibou

Rappelons que la gestion participative est un mode qui consiste à susciter l'engagement et la prise d'initiative des équipes de travail, en les responsabilisant et en les intégrant dans la vie quotidienne d'une administration, surtout lors de la prise des décisions collectives.

Le maire a demandé aux communautés de cet arrondissement d'identifier les problèmes prioritaires. À terme, il entend engager les services municipaux afin de tenter de trouver des solutions à ces problèmes cruciaux, entre autres, le lotissement et l'électrification. Pour ce faire, il a promis de réparer les engins en panne, de prendre certaines délibérations au cours du prochain conseil des élus locaux de la capitale et de rencontrer les autorités de la Société nationale d'électricité pour que certains quartiers de Madibou soient alimentés en énergie.

« La population peut se cotiser et la mairie de Brazzaville peut lui apporter le complément nécessaire, notamment le matériel et la main d'œuvre. C'est une question de la volonté de tout un chacun. Il faut que nous changions notre logiciel mental car l'Etat n'a pas tous les moyens », a indiqué Roger Christian Okemba.

« Nous vivons ensemble, est-ce qu'ensemble, on ne peut pas aménager nos rues ou réorganiser la gestion de nos poubelles avec le concours de la mairie de Brazzaville ? Dans les quartiers reculés du centre-ville ou encore ceux non urbanisés, la population ne peut-elle pas s'organiser pour travailler de connivence avec la Société nationale de distribution d'eau pour assurer leur adduction d'eau du robinet ? », s' est interrogé Roger Christian Okemba.

