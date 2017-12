Sénégal: Infrastructures - Vers la création d'une société de gestion des autoroutes

Le gouvernement entend relever la mise en place des infrastructures de connectivité pour l'atteinte de notre objectif de croissance forte et inclusive. C'est pourquoi le Premier ministre a annoncé la création d'une société de gestion des autoroutes.

Il a rappelé les autoroutes réalisées et en cours de réalisation au Sénégal.?Il s'agit notamment des tronçons Diamniadio-Aibd (17 km), Aibd-Sindia (20 km), Aibd-Thiès (16 km), Thiès-Touba (113 km) et Thiès-Tivaouane (21 km), le gouvernement aura construit 187 kilomètres d'autoroute, entre 2012 et 2019, contre 32 kilomètres réalisés de 1960 à 2012, pour 1.166 milliards de FCfa. Le Premier ministre a indiqué que l'autoroute Ila Touba sera mise en service en fin 2018, soit un an avant la fin des délais contractuels.

Il en sera de même pour l'autoroute Aibd-MBour-Thiès dont la section Aibd-Thiès sera ouverte à la circulation en fin d'année 2017 début 2018.

Outre ces autoroutes d'autres infrastructures routières ont vu le jour ou sont en cours de réalisation. Il a cité les chantiers comme la Vdn3 entre Golf Club et Tivaouane Peulh, l'échangeur Aliou Sow, l'autoroute Diamniadio-Aibd-Sindia, les axes Fatick-Kaolack, Dinguiraye-Nioro-Keur Ayib, Touba-Dahra-Linguère, Keur Waly-Passy-Sokone, Joal-Samba Dia-Djiffer ainsi que le Pont de Kédougou.

A côté de ces projets routiers achevés, d'autres sont en cours de réalisation : la Vdn 2ème section entre le pont Cices et le Golf club, dont la réception est prévue avant la fin du premier semestre 2018, la route des Niayes, les axes Dialocoto-Mako, l'Ile à Morphil, Ndioum-Ourossogui-Bakel Kédougou-Salémata, la Boucle du Boudier, le pont de Foundiougne, la route Léona-Lompoul-Potou-Gandiole. Selon M. Dionne, plus de 1.362 km de routes, 52 km d'autoroutes et 13 nouveaux ponts et plus de 2.500 km de pistes rurales pour près de 1.300 milliards de FCfa ont été réalisés entre 2012 et 2017.

Cette dynamique de densification du réseau routier national sera poursuivie, a-t-il signalé, avec la réalisation d'autres projets de grande envergure comme la réhabilitation des routes Kaffrine-Mbacké, etc. Au total, en fin 2019, c'est un linéaire de 2.900 km de routes revêtues qui sera construit et réhabilité, a résumé M. Dionne.