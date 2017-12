Afrique: L'ONU proclame la Décennie des sciences océaniques (2021-2030)

Cette proclamation confirme le soutien apporté à l'initiative de la COI-UNESCO par les Etats membres de Nations Unies, lors de la Conférence sur les océans de l'ONU qui s'est tenue à New York du 5 au 9 juin et au moment de l'adoption de la Déclaration ministérielle sur les océans et la santé humaine le 8 septembre à Lisbonne.

La Décennie des sciences océaniques permettra d'accélérer la mise en œuvre de l'Objectif de développement durable 14 pour la conservation et l'exploitation durable de l'océan, des mers et des ressources marines.

Cette Décennie posera un cadre international de coordination et de partenariats qui renforcera les capacités de recherche en sciences marines et le transfert de technologie.

En apportant des solutions à la fois naturelles et innovantes aux grands défis de la planète, du changement climatique à l'éradication de la pauvreté, le développement des sciences océaniques est essentiel à l'équilibre social, économique et environnemental de la planète.

L'une des priorités de la Décennie sera de renforcer et de diversifier les sources de financement, notamment pour les Petits états insulaires en développement et les pays les moins avancés.

Près de de trois milliards de personnes dépendent directement de la biodiversité marine et côtière pour subvenir à leurs besoins. L'océan absorbe près d'un tiers du CO2 produit par l'homme et atténue les impacts du réchauffement climatique.

Elle permettra de coordonner des programmes de recherche, de systèmes d'observation, de développement des capacités, de planification de l'espace maritime et de réduction des risques marins afin d'améliorer la gestion des ressources de l'océan et des zones côtières.

Les Nations Unies ont proclamé mercredi la Décennie des sciences océaniques pour le développement durable (2021-2030). Cette initiative vise à mobiliser la communauté scientifique, les décideurs politiques, les entreprises, et la société civile autour d'un programme commun de recherche et d'innovation technologique.

Copyright © 2017 UN News Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.