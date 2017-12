Sénégal: Décentralisation - Atelier de partage et de validation du rapport provisoire de suivi-évaluation de l'utilisation des fonds transférés

Le Réseau africain des journalistes et spécialistes en communication pour la santé, la population… Plus »

Pour rappel, conformément à ses missions, l'ADL assure, en relation avec les acteurs concernés, le suivi-évaluation du Fonds de Dotation de la Décentralisation, du Fonds d'Equipement des Collectivités locales et de l'utilisation des ressources internes de l'exécution du Budget Consolidé d'Investissement et d'autres fonds concernant les collectivités locales.

Au regard des nombreuses constatations faites sur l'utilisation du Fonds de Dotation de la Décentralisation, du Fonds d'Equipement des Collectivités locales et des ressources propres aux collectivités locales, d'importantes recommandations ont été adressées aux Exécutifs locaux et à leurs associations, au Ministère de la Gouvernance territoriale, du Développement et de l'Aménagement du Territoire, au Ministère de l'Economie, des Finances et du Plan , ainsi qu'aux partenaires techniques et financiers.

Selon un communiqué, le Ministre de la Gouvernance territoriale, du Développement et de l'Aménagement du Territoire, Dr. Yaya Abdoul Kane, préside le 08 décembre à Saly, l'atelier de partage et de validation du rapport provisoire de suivi-évaluation de l'utilisation des ressources financières des collectivités locales.

