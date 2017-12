Angola: L'AGT lance des équipes pour lutter contre l'informalité fiscale

La VIIe région fiscale compte quatre répartitions, deux délégations douanières et 35 postes fiscaux comptant plus de 60 employés. La ville de Saurimo, capitale de Lunda Sul, abrite son siège.

A son tour, le vice-gouverneur de Moxico pour le secteur technique et infrastructures, Manuel Lituai, a rappelé que la campagne est née de la nécessité de sensibiliser les agents économiques qui opèrent dans la région à exercer leur activité sur le marché formel de l'économie, s'acquittant volontairement de leurs obligations fiscales, pour la perception de plus de revenus pour l'État.

Les équipes sont composées de membres des directions provinciales des transports, des Service d'investigation criminelle (SIC), d'Immigration et Etrangers (SME), du commerce, de police fiscale, de l'Inadec, d'hôtellerie et tourisme, éducation et d'autres secteurs qui auront comme mission d'interagir avec les contribuables d'une manière pédagogique pour décourager l'évasion fiscale.

