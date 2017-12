Angola: Une gouvernante veut l'implication des entrepreneurs dans les actions d'assainissement de base

Elle a appelé à la promotion du développement et de la modernisation de l'activité commerciale, en profitant des jeunes formés avec un esprit créatif, afin d'encourager et de favoriser la production de services, et ainsi aider au développement commercial de la province.

En ce qui concerne la fiscalisation des services commerciaux et la perception des recettes, la responsable a indiqué que les agents fiscaux devraient remplir leur rôle social et travailler avec professionnalisme, sans préférences, ni recourir à la corruption.

La gouvernante qui intervenait lors d'une rencontre avec la classe entrepreneuriale d'Ondjiva, qui visait à analyser la situation de l'assainissement, le contrôle des services commerciaux et le recouvrement des recettes, a parlé de la conformité nécessaire à la loi sur la protection et l'entretien des lieux où ils exercent activités commerciales.

