Tunisie: Une fête foraine pas comme les autres

Eniarof (fête foraine à l'envers) est une fête foraine «pop-up» itinérante, imaginée par Antonin Fourneau et Douglas Stanley, qui cherche à renouer avec l'étrangeté d'autrefois en la mélangeant aux influences technologiques contemporaines.

L'idée est née en 2005, Antonin Fourneau, alors étudiant en beaux-arts d'Aix-en-Provence, imagine en guise de projet de fin d'études un événement qu'il appelle Eniarof. La première édition est un happening freak et bricolo, qui mêle rétrogaming, matériaux de bric et de broc et circuits électroniques.

Très vite, le concept se développe. Antonin Fourneau pose un cadre, «Le dogme Eniarof» (en référence au dogme de Lars Von Trier), pour ancrer les principes de cette fête du détournement : on « fait » tout de zéro, en amont de l'événement. Depuis, Eniarof, comme les foires d'antan, est itinérant et s'exporte un peu partout : Aix-en-Provence, Lille, Poitiers... mais aussi Maribor, Pékin, Moscou et Düsseldorf et, récemment, à Tunis.

Des «forains» très créatifs ont ainsi exposé, durant trois jours, dans les différentes pièces du palais Abdellia de La Marsa, les consoles et autres attractions qu'ils ont bricolées. Ces créations, à la fois futuristes et conformes à l'esprit d'innovation originel des fêtes foraines d'antan, sont les fruits d'une semaine de workshop qui a rassemblé des étudiants, des hackers, des architectes, des designers et autres gamers et programmeurs encadrés par trois artistes tunisien, allemand et français.

Le but était surtout de réunir des communautés de makers de différentes nationalités et sensibilités favorisant, ainsi, le croisement des idées autour de ces nouvelles formes de fêtes foraines.

Grands et petits (ceux qui se sont déplacés malgré une météo pas très indulgente) se sont empressés de tester les différents jeux et autres attractions visuelles et sonores réalisés avec du carton et autres matériaux de récupération et circuits électroniques, à l'instar d'une machine de torture et l'incontournable jeu de voitures téléguidées, dont la piste a été installée dans le patio du palais.

L'exposition était accompagnée de différentes conférences, dont une donnée par Antonin Fourneau, le concepteur d'Eniarof et intitulée «Recette d'une fête foraine contemporaine». Une occasion de mieux appréhender cette nouvelle approche de la «fête foraine».

Ce dernier, qui est artiste et designer d'interaction, a présenté, à l'aide du livre «Eniarof - Guide de bricolage pour fabrication de fêtes forianes», différents Eniarofs qui ont eu lieu depuis le lancement du projet en 2005.