Tunisie: Une nouvelle application numérique pour contrôler la gestion des stocks

Et d'ajouter qu'il sera question d'acquérir trois appareils «Pet Scan» qui seront installés dans des établissements hospitaliers des gouvernorats de Tunis, Sousse et Sfax.

Sur un autre volet, elle a annoncé la réhabilitation en 2018 de 58 établissements de santé et le renforcement des établissements situés dans les régions intérieures en ressources humaines et matérielles.

Elle a, d'autre part, annoncé que son département a entamé l'informatisation du dossier médical et de l'ordonnance, et ce, dans l'objectif d'améliorer les prestations sanitaires.

Dans sa réponse aux interventions des députés lors de l'examen du projet de budget du ministère de la Santé pour l'exercice 2018, relatives à la gestion du stock national des médicaments et des circuits de distribution dans les secteurs public et privé dans le cadre de la lutte contre la corruption, Mme Ben Cheikh a indiqué que cette application permettra de faire un inventaire quotidien et déterminer, ainsi, la quantité de médicaments gaspillés.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.