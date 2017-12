Cote d'Ivoire: Ligue1 (9e journée) - L'Asi défie l'Asec Mimosas, l'Africa veut rebondir face à l'Usc Bassam

Pour le Sc Gagnoa qui reste sur deux victoires de suite, les protégés du président Yssouf Diabaté devront avoir les coudées franches devant les "Yéyés" du Stade d'Abidjan qui seront sans aucun doute revigorés par leur récent succès face à la Soa.

La Mtn Ligue1 sera à sa 9e journée ce mercredi 6 et le jeudi 7 décembre 2017. Des chocs et non des moindres seront au menu de ces deux journées. Large vainqueur de l'As Tanda (3-1) dimanche dernier, l'Asec mimosas sera face aux "princes" de l'Indénié.

Si pour le coach Amani Yao et les jaune et noir, cette énième sortie sonne comme la confirmation de domination sans partage des Mimosas, il faudra tout de même jouer de prudence face à l'Asi d'Abengourou, un adversaire qui bien que logé dans le ventre mou du championnat, a trop souvent complexé l'actuel leader.

Mis à rude épreuve sur le pré synthétique du mythique stade Victor Biaka Boda de Gagnoa par le Sporting (2-4) lors de la 8e journée, les « Oyés » qui n'ont plus gagné depuis la 5e journée, doivent renouer avec la victoire pour ne pas s'éloigner définitivement du Top 5. Un match à risque tout de même pour l'Africa quand on sait que l'adversaire, l'Usc Bassam aussi soif de victoires et voudra "forcer" le passage face aux vert et rouge.

Logé à la 3e place du classement général, Bouaké Fc sera face au Séwé, l'une des lanternes rouges de la Mtn Ligue1. L'appétit venant en mangeant, les hommes de la région de Gbêkê dont les ambitions vont grandissantes, à chaque journée, lorgnent désormais vers le fauteuil royal. Une envie qui n'est pas démesurée si on s'en tient au parcours exceptionnel de Kipani Ouattara, Salif Bagaté et leurs coéquipiers.

A suivre aussi les chocs Moossou Fc-Afad sans oublier le duel entre l'As Tanda qui ne gagne toujours pas et le Fc San Pedro. L'opposition qui aura pour cadre le stade El Hadj Ali Timité de Bondoukou, promet.

Toutes les rencontres de la 9e journée:

Mercredi 6 décembre 2017 :

Asi - Asec Mimosas

Bouaké Fc - Séwé sport (stade de la Paix Bouaké 15h30)

Moossou Fc - Afad (stade Robert Champroux 15h30)

Stade d'Abidjan - Sc GagnoaWac (stade Champroux 18h)

Jeudi 7 décembre 2017 :

Africa sport - Usc Bassam (stade F.H.B 15h30)

As Tanda - San Pedro Fc (stade de Bondoukou 15h30)

Wac - Soa (stade Robert Champroux 15h30)

Alain Zama, correspondant communal