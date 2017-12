Cote d'Ivoire: Millenium Challenge corporation - Signature d'accord pour la mise en œuvre du Compact

Dans son discours d'ouverture, le Coordonnateur National du programme Compact Côte d'Ivoire, Mme Aïda Alassane N'diaye-Riddick a indiqué que «...la signature du Pia vient en effet compléter le dispositif juridique relatif au programme Compact Côte d'Ivoire, et qu'il stipule un ensemble de conditions préalables et d'engagements du gouvernement à satisfaire, avant et au cours de la mise en œuvre du programme... ».

Selon un communiqué la Coordination Nationale du Programme Compact-CI (Cnpc-Mcc), Le Ministre de l'Economie et des Finances, M. Adama Koné a procédé ce mardi 5 Décembre 2017 à la signature de l'Accord de mise en œuvre du Programme Compact, le Program Implementation Agreement (Pia).

La signature de ce second Accord intervient dans le cadre de la visite de haut niveau à Abidjan d'une délégation du Millennium Challenge Corporation conduite par Mme Kyeh Kim, vice-présidente Adjointe Programmes Compact Afrique MCC, et composée de M. David Weld, Country team leader for Côte d'Ivoire, de M. Mahmoud Bah, résident Country director for Côte d'Ivoire et de Ms. Laura Rudert, deputy résident Country Director for Côte d'Ivoire.

Cette cérémonie, qui fait suite à la signature le 7 Novembre 2017 à Washington DC en présence du Président Alassane Ouattara, de l'Accord de Don du programme Compact Côte d'Ivoire d'un montant de 524 740 000 millions Usd, s'est déroulée en présence du Secrétaire Général de la Présidence de la République, le Ministre M. Patrick Achi, du Ministre de l'Education Nationale et de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle Mme Kandia Camara, du Ministre des Infrastructures Economiques M. Amédé Koffi Kouakou, Ministre de l'Enseignement Supérieur et la Recherche Scientifique, Mme Ramata Ly-Bakayoko, et d'une délégation de l'Ambassade des Etats-Unis en Côte d'Ivoire conduite par la Chargée d'Affaire, Mme Katherine Brucker.

Dans son discours d'ouverture, le Coordonnateur National du programme Compact Côte d'Ivoire, Mme Aïda Alassane N'diaye-Riddick a indiqué que «...la signature du Pia vient en effet compléter le dispositif juridique relatif au programme Compact Côte d'Ivoire, et qu'il stipule un ensemble de conditions préalables et d'engagements du gouvernement à satisfaire, avant et au cours de la mise en œuvre du programme... ». Elle a également rappelé les prochaines étapes-clé pour permettre la mise en œuvre du programme, que sont la ratification de l'Accord de don du Compact-CI, et la signature et la ratification de l'ordonnance de création du Millennium challenge account Côte d'Ivoire (Mca-CI).

Le Ministre de l'Economie et des Finances, M. Adama Koné, a remercié la délégation du Mcc et le gouvernement Américain pour la confiance témoignée à la Côte d'Ivoire à travers ce don et a déclaré « ... que la Côte d'Ivoire honorera tous les engagements pris, afin de garantir une mise en œuvre réussie du programme Compact-CI. »

Mme Kyeh Kim a, à son tour, félicité le gouvernement de Côte D'Ivoire pour le travail et les efforts qui ont menés à l'approbation du Programme Compact, et a souhaité plein succès à ce programme qui ouvre un nouveau chapitre de coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire et les Etats-Unis.

A noter que des séances de travail avec la Coordination Nationale du Programme Compact-CI (Cnpc-Mcc), et deux (02) tables rondes ministérielles relatives aux projets Education et Transport ainsi qu'aux Questions Financières et Budgétaires, ont été organisées au cours de la mission.

La délégation du Mcc a également été reçue par le vice-Président de la République M. Daniel Kablan Duncan, et par le Chef du Gouvernement, le Premier Ministre M. Amadou Gon Coulibaly.