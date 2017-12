Cote d'Ivoire: Humour /1, 2, 3, rideau - « Abidjan, Capitale du Rire » !

La 3e édition du festival du stand-up africain qui se tient dans la bien-nommée capitale ivoirienne, se tiendra les 8, 9 et 10 décembre au Palais de la Culture avec un casting de choix.

C'est au cours d'une conférence de presse, animée le mardi 5 décembre au Seen Hôtel d'Abidjan-Plateau, que le staff de Gondwana-City, sous la houlette de l'humoriste franco-nigérien Mamane, que les grandes articulations et le casting de la 3e édition du festival panafricain annuel, « Abidjan, Capitale du Rire », ont été dévoilés. Une édition, faut-il le noter, dont le parrain artistique est le caricaturiste-journaliste ivoirien, Lassane Zohoré, patron de Go Médias et Gbich Editions, initiateur du festival de bande dessinée, « Coco Bulles ». Ainsi donc, du 8 au 10 décembre, dans son antre du Palais de la Culture de Treichville, le nec plus ultra de l'humour du continent permettra aux férus de cet art oratoire de la scène, aussi caustique que ludique de terminer l'année artistique tout-en-rire !

En effet, la programmation de cette année est, une fois de plus, unique et créative. C'est une des particularités de ce festival : il s'éloigne des habituels plateaux d'artistes en offrant des spectacles originaux, sous l'impulsion de la direction artistique de Mamane. Ainsi, en levée de rideau, le vendredi 8 décembre à partir de 20h, c'est le grand retour de Digbeu Cravate dans « La gare de Gagnoa 2 ».

Personne n'a oublié le mythique spectacle de cet humoriste ivoirien de talent ; la demande était forte, et voici donc la suite, avec notre chef de gare qui revient à Gagnoa pour découvrir que les choses ont quelque peu changé... Un spectacle hilarant pendant lequel Digbeu Cravate et ses invités humoristes referont l'actualité politique ivoirienne de ces dernières années. Le spectacle du samedi 9 décembre à partir de 20h s'intitule « Drôles de duos ». Véritable soirée de gala, présentée par Konnie, cette agape proposera des duos inédits et explosifs avec des humoristes venus de toute l'Afrique : Gohou & Cléclé, Mamane & Adama Dahico, Souké & Siriki, Charlotte Ntamack et Roukiata Ouedraogo, Les Nyotas, Edoudoua Non Glacé et Abasse, Les Zinzins de l'Art, Willy Dumbo et Joel, Oméga David et Décothey.

Tous pour 1, 1 pour tous ?

Le rideau du festival se refermera, le dimanche 10 décembre à 18h, en accueillant l'étape ivoirienne de la tournée panafricaine « Afrique du Rire », un concept itinérant qui a pour ambition de réunir sur une même scène des humoristes du Maghreb et d'Afrique subsaharienne. Initié par l'humoriste ivoiro-marocain, Oualas, « Afrique du Rire », ainsi donc, après le Maroc (notamment Casablanca et Marrakech en novembre dernier), puis le Burkina-Faso, le week-end dernier, poursuivra son chemin vers le Sénégal, le 13 décembre et le Gabon le 15 décembre.

A la fin de l'acte 3 de la grand'messe panafricaine du rire en lettres... capitales en Abidjan, co-présenté par Mamane et Oualas, le grand gagnant du Prix RFI Talent du rire, le congolais Ronsia, recevra son prix. Seront également remis le Prix du Jeune capitaine du rire et le Prix CDCI du Festival. Avec, à la clé, l'innovation de cette 3e édition, le lancement d'un concours via réseaux sociaux, de jeunes humoristes, dit « Les capitaines du rire ».

Festival en lettres Ca-pi-ta-les

C'est désormais le rendez-vous attendu de l'humour panafricain : le festival « Abidjan, Capitale du Rire » est entré dans les habitudes de fin d'année des ivoiriens en quête de rire et de spectacles de très haute qualité. A chaque édition, pas moins de 4 000 spectateurs se pressent au Palais de la Culture pour venir rire avec les artistes qui se succèdent sur scène. Ce rendez-vous annuel s'érige comme le seul festival d'humour panafricain du pays, et le premier d'Afrique subsaharienne par le nombre d'artistes présents et par la qualité artistique proposée avec des spectacles inédits et créés spécialement pour le festival.

Imaginé par Mamane, et produit par la société Gondwana-City Productions, bien connue pour ses productions TV comme Le Parlement du rire, ou Le Prof de foot interprété par Digbeu Cravate, et aussi pour le long métrage Bienvenue au Gondwana qui a récemment battu des records d'affluence dans les capitales africaines où il était diffusé, le festival est en passe de devenir une institution dans le secteur de l'humour. Grâce aux partenariats avec la chaine de TV Canal Plus et à la radio panafricaine RFI, l'évènement bénéficie d'un retentissement international qui lui a permis de s'inscrire parmi les festivals importants du continent, plaçant résolument Abidjan comme la capitale du rire.