Madagascar: Coopération - Les investisseurs japonais sollicités

Le Japon est déjà le troisième grand investisseur à Madagascar, et le cinquième marché pour les produits malgaches. La présence du Japon à Madagascar est surtout très visible dans le secteur minier, avec les investissements de Sumitomo dans l'exploitation de nickel et de cobalt. Ce conglomérat, très actif dans divers secteurs au pays du soleil levant, est le principal actionnaire d'Ambatovy. Son investissement se chiffre à des milliards de dollars.

D'ailleurs, Madagascar possède des ressources humaines dynamiques, de par sa jeunesse. Les Japonais ne veulent pas rater ces occasions. Au mois de juillet, plus d'une centaine d'investisseurs japonais ont fait le déplacement à Antananarivo pour saisir ces opportunités. Ces entreprises souhaitent partager leur technologie, dont la qualité est mondialement réputée, avec des partenaires malgaches dans le domaine de l'infrastructure, et même au-delà. Ce forum tenu à Tokyo est donc une suite logique de cette conférence organisée à Antananarivo.

