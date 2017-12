Congo-Brazzaville: Mode - Vingt-cinq mannequins pour un défilé le 9 décembre

Intitulé Mod'a, le défilé de mode qu'organisent Nuptia Tranier et Lionel Djimbi, promoteurs de l'agence Lin Dynastie, se tient sur le thème « Brazza in blue »

L'événement mixte va regrouper vingt-cinq mannequins, à savoir quinze filles et dix garçons, mesurant entre 1,70m et 1,95m, dont lâge varie entre 18 ans et plus. Ce défilé va rassembler petits, grands artistes et stylistes qui vont s'exposer au grand public pour présenter leurs nouvelles collections. A la fois, ce sera aussi un challenge total pour montrer qu'aujourd'hui, les hommes et les femmes peuvent être bien habillés traditionnellement, a précisé Nuptia Tranier.

L'objectif est de faire découvrir les jeunes designers qui font aussi mieux que les grands mais qui ne sont pas encore connus. A travers ce genre d'événement, ils vont exposer leurs styles, leurs créations, pour montrer aux gens qu'il y a quelque part, dans les petits quartiers, de jeunes designers peu connus mais habiles.

« Le défilé de mode que nous allons organiser sera différent des autres. Nous allons y ajouter quelque chose d'unique, à savoir le Jazz. Ce ne sera pas un défilé de mode traditionnel, du genre habits en pagne. Il y aura aussi du prêt-à-porter. Car, nous travaillons avec quelques créateurs, stylistes et modélistes, à l'instar de Me Alexis, Eric Kanga, Gloria, Niche, ... ou des boutiques comme Averis... », a déclaré Lionel Djimbi.

Les vingt-cinq mannequins qui vont participer au défilé sont tous issus de l'agence Lin Dynastie. Fondée, il y a deux ans à Brazzaville, cette agence compte au total trente mannequins qui participent à plusieurs événements ainsi qu'à la réalisation des clips. Notons qu'avant Mod'a, les responsables de Lin Dynastie ont eu à organiser plusieurs activités, parmi lesquelles la soirée Art et culture l'année dernière, Fashion Night, Miss kitoko et Miss Liputa courant cette année.