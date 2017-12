Libye: Le Maroc propose de rapatrier des migrants depuis la Libye

"L'identification des gens ne pose pas problèmes parce que ceux qui sont dans cette situation se connaissent. Et je me dis que quand vous êtes dans une situation de détresse, le secours, vous l'attrapez", estime-t-il. "Donc transporter les gens et les ramener dans leurs pays d'origine pourrait ne pas être un problème. Mais quand ils vont regagner leur pays, quelques mois après, ils vont reprendre le chemin parce qu'ils ne trouvent pas de solutions à leurs problèmes de survie chew eux. Et c'est ça, tout le drame de l'Afrique", poursuit l'ancien ministre.

"Seulement cette fois, c'est un peu joindre les deux bouts. Joindre la Libye avec les ressortissants africains qui rejouent un rôle de plus en plus prépondérant dans la politique étrangère du Maroc. C'est un peu ça la nouveauté dans cette question."

