Cameroun: Crise anglophone - Comment va réagir l'armée ?

Certains leaders sécessionnistes remettent en cause l'homogénéité de l'armée camerounaise. Ils affirment que les anglophones y sont mal représentés. "Je peux vous comptabiliser le nombre d'anglophones comme vous les appeler ou alors pour voir le nombre d'officiers qui étaient du nord-ouest et du sud-ouest (les deux régions anglophones, ndlr). Vous allez comprendre qu'ils correspondent aux ratios de 2/10eme des 20% de toute la population", leur rétorque le Colonel Didier Badjeck, porte-parole de l'armée.

C'est pourquoi, Hans De Marie Heungoup, chercheur à l'International Crisis Group, redoute une répression menée par des unités d'élite de l'armée camerounaise, notamment le très redouté, BIR, le bataillon d'intervention rapide et la garde présidentielle. Sachant qu'il s'agit d'une armée mixte, composée à la fois de francophones et d'anglophones.

Au Cameroun, un groupe armé a attaqué, la nuit de mardi à mercredi, un poste militaire situé près de la frontière entre le Cameroun et le Nigéria. Dans ce climat tendu, on ne sait pas comment l'armée pourrait réagir.

