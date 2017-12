Congo-Kinshasa: Héritage disputé !

opinion

Etienne Tshisekedi wa Mulumba reste une figure politique pas comme les autres au Congo-Kinshasa. Après une vie chargée, malgré sa disparition le 1er février 2017, à Bruxelles, son ombre plane toujours sur la scène politique congolaise.

Dans laquelle, l'espace d'une trentaine d'années, au moins, il aura exercé une influence peu commune. Les années 80, 90 et même 2000 prises en compte. Soit ! Alors qu'à présent les esprits fixés sur le processus électoral entamé dès 2016 et n'ayant toujours pas atteint le bout du tunnel, voici que l'Opposant historique fait de nouveau parler de lui. Mieux, de son héritage. Pas intellectuel ou politique, forcément. il s'agit de sa succession à la tête de la grande machine politique qu'est l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social. Pendant que les projections de la CENI pour les prochaines élections et l'examen en seconde lecture du projet de loi électorale portant modification de celle votée en janvier 2015 captivent l'attention, à l'Udps, la fille aînée de l'Opposition, la question de la course au strapontin laissé par le Sphinx de Limete fait rage.

Tenez ! Plus d'un congrès estampillés Udps sont en branle. Jean-Marc Kabund-A-Kabund, le Secrétaire Général, le tout dernier, désigné par Etienne Tshisekedi, a mis sur pied depuis peu une commission censée tabler sur les contours d'une convocation depuis le siège de l'Udps, à Limete, d'un congrès. La machine mise en mouvement continue à tourner et les conclusions seraient pour bientôt. Loin de là, il y a Bruno Tshibala, l'actuel Premier Ministre et un des tout premiers acolytes du lider maximo, qui se trouve bien plus avancé dans la même démarche. Ce jeudi 7 décembre, en effet, sauf changement de dernière minute, il devra ouvrir de manière solennelle le congrès que lui et plusieurs autres adeptes connus depuis comme membres de l'Udps, estiment être le vrai congrès de ce parti.

Si, de son côté, Mubake Valentin et d'autres anciennes têtes couronnées de l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social crient à la blague, ces deux processus continuent leurs chemins. "Le chien aboie, la caravane passe ", dit l'adage. Quoi qu'ici, ces deux caravanes soient lancées pour entrer, plutôt, en collision. Car, n'étant pas en promenade de santé, mais en contradictions pour atteindre le même objectif : la succession d'Etienne Tshisekedi à la tête de cette formation politique. Derrière cette course se cache, en fait, une course de deux hommes dits, chacun de son côté, favori. Il s'agit, d'une part, de Félix Tshisekedi et, de l'autre, Bruno Tshibala. Même si bien d'âmes accusent l'initiative de Tshibala d'être une manœuvre du pouvoir, reste à savoir qui des deux, une fois couronné, bon gré malgré, incarnera, véritablement, le pouvoir que détenait le lider maximo ?