Gabon: France - Mobilisation contre l'arrivée d'Ali Bongo le 12 décembre prochain à Paris

Plusieurs gabonais de France, hostiles au pouvoir de Libreville et réunis au sein du mouvement politique dénommé la « Résistance Gabonaise », peaufinent des stratégies pour boycotter l'arrivée du président Ali Bongo Ondimba le 12 décembre prochain à Paris.

La « Résistance Gabonaise » veut organiser entre autres, un sit-in au One Planet Summit et produire un « concert géant de casseroles ». Les « résistants » attendent aussi avec des sacs de tomates pourries pour lapider leur président, un moyen pour eux de protester contre la participation d'Ali Bongo Ondimba au sommet de Paris sur le changement climatique organisé par la France avec la Banque mondiale et l'ONU, à la Seine Musicale, aux portes de Paris, pour marquer le 2ème anniversaire de la fin de la COP 21.

On rappelle que dès sa réélection contestée par l'opposition gabonaise conduite par Jean Ping depuis août 2017, Ali Bongo Ondimba ne s'est pas encore officiellement rendu en France. La place du Trocadéro à Paris est devenue depuis plus d'un an, le fief d'une contestation farouche contre le président Ali Bongo Ondimba et sa famille politique. Certains barons du régime de Libreville ont subi, sans pitié et remords, des traitements humiliants et dégradants de la part des activistes gabonais à Paris.

Récemment, le président français, Emmanuel Macron, interrogé sur RFI et France 24, a refusé catégoriquement, sur l'importance de l'alternance politique au Congo-Brazzaville, au Gabon et en RDC, de donner des « leçons » de démocratie à ces pays situés en Afrique centrale et à ses homologues africains. « Je crois à la souveraineté des Etats et donc de la même façon que je n'accepte qu'aucun autre dirigeant ne me donne des leçons sur la manière de gouverner mon pays, je n'en donne pas aux autres. C'est à l'Union Africaine de régler ces questions », a-t-il dit.