Afrique: L'Angola participe au forum "Africa 2017"

Luanda — L'Angola participe à partir de jeudi à Sharm El-Sheikh, en Egypte, au Forum Africa 2017, avec une délégation conduite par le ministre de l'Economie et Plan, Pedro Luís da Fonseca.

Selon un communiqué de presse de l'ambassade d'Angola en Egypte, le ministre Pedro Luís da Fonseca représentera le Président de la République d'Angola, João Lourenço, à cet événement.

La cérémonie d'ouverture du forum Africa 2017 sera présidée par le Président de la République arabe d'Egypte, Abdel Fattah El-Sisi, et connaîtra la présence de ses homologues des Comores, de la Côte-d'Ivoire, de la Guinée équatoriale, du Nigeria et de Somalie.

Le Forum réunira également des premiers ministres et plus de 20 ministres des pays africains qui représenteront leurs présidents, ainsi que des représentants des partenaires économiques égyptiens et des hauts responsables du secteur du commerce d'Egypte, des entrepreneurs africains et mondiaux, dans le but de promouvoir les investissements pour la croissance inclusive du continent africain.

Organisé par le Ministère de l'Investissement et de la Coopération internationale de l'Égypte en partenariat avec l'Agence régionale d'investissements (RIA) de la COMESA, cet événement est une plate-forme unique qui rassemble des politiciens, des hommes d'affaires africains et d'autres pays pour promouvoir les investissements et les affaires dans des secteurs stratégiques.