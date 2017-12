Angola: Projet de décentralisation des travaux dans les provinces et municipalités

La constrution de trois sous-stations électriques, qui recevront de l'énergie de Lauca et Cambambe, dans… Plus »

Ce projet requiert le recyclage des techniciens et des brigades d'intervention municipales, a expliqué Manuel Tavares, soulignant qu'une des priorités de son ministère consistait à équiper le Laboratoire d'Ingénierie d'Angola, et à lui doter des techniciens qualifiés.

D'après le ministre, ce processus graduel commencera par des travaux de construction, d'entretien et de maintenance des routes secondaires et tertiaires dans les municipalités les mieux organisées.

Une décision prise localement est nécessaire, car elle permettrait d'effectuer immédiatement des travaux de maintenance et d'entretien des routes et d'ouvrages, a estimé le ministre Manuel Tavares, mercredi, à Luanda, dans un discours à l'ouverture du Conseil consultatif du ministère, qui se tient sous la devise "Construction et Travaux publics - Situation actuelle et défis".

Luanda — Le ministère de la Construction et des Travaux Publics propose que soit attribuée, aux municipalités, la responsabilité en matière de maintenance et d'entretien des routes ainsi que du freinage des ravins au niveau local.

Copyright © 2017 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.