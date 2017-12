Angola: Présence angolaise au 3ème Forum de Sciences en Afrique du Sud

Luanda — L'Angola participera au 3ème Forum de Sciences, prévu du 07 au 08 décembre 2017, en Afrique du Sud, et dont l'objectif est de contribuer au développement et aux débats scientifiques mondiaux.

C'est la ministre de l'Enseignement supérieur, Sciences, Technologie et Innovation, Maria do Rosário Bragança Samba, qui va représenter le pays à cette réunion, qui servira de plate-forme pour la consolidation de partenariats anciens et en développement.

Selon un Communiqué de presse dudit ministère, "Renforcer la recherche et l'innovation: Le rôle du Gouvernement et des organisations internationales de recherche" et " Les stratégies qui fonctionnent: La contribution de la science et de la technologie au développement socio-économique" sont des thèmes à développer par les participants.