Angola: Des agents de la police invités à agir avec exemption

La constrution de trois sous-stations électriques, qui recevront de l'énergie de Lauca et Cambambe, dans… Plus »

Il a souligné qu'il revient à la police fiscale fournir le soutien nécessaire à la gestion opérationnelle de l'AGT et de participer activement à la mise en œuvre de l'initiative d'élargir l'assiette fiscale et la lutte contre la haute informalité commerciale pour le recouvrement des recettes.

Il a informé que ces cours visaient à élever les niveaux de formation technico-professionnelle permanente du personnel, afin d'assurer une vigilance et la fiscalisation maritime efficace, ainsi que des marchandises entrant, transitant et sortant des zones où l'administration générale fiscale (AGT remplit sa fonction.

Le haut gradé de la police intervenait à la cérémonie de clôture des cours de navigation, mécanique navale et contrôle externe, comptant sur la participation des agents de la police fiscale, de la police de garde frontière et des cadres du ministère des Pêches, sous la direction de spécialistes cubains.

Luanda — Le second commandant général de la Police nationale, Salvador Rodrigues, a exhorté mercredi les agents de la police fiscale à exercer avec responsabilité et exemption les missions qui leur sont assignées et à mener une lutte serrée contre les crimes et violations fiscales dans le pay

