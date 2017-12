Angola: Le gouverneur de Cunene conseille l'utilisation modérée des réseaux sociaux

La constrution de trois sous-stations électriques, qui recevront de l'énergie de Lauca et Cambambe, dans… Plus »

Le gouverneur de Cunene a déclaré que ces personnes qui véhiculent de telles informations uniquement pour créer la discorde, la division et la méfiance au sein de l'Exécutif angolais et du MPLA, étant le parti au pouvoir.

S'adressant aux médias locaux sur les informations publiées sur les réseaux sociaux, qu'il considère comme fausses au sujet de sa personne, le gouvernant a déclaré qu'il était impératif que les utilisateurs du réseau sociaux « Internet », quand ils veulent diffuser certaines informations, ils doivent être guidés par la vérité et non la calomnie.

Ondjiva — La nécessité d'une utilisation modérée et judicieuse des contenus exposés dans les réseaux sociaux « Internet » de la part des internautes sous peine de fiffuser de fausses informations et être tenu pénalement responsables, a été défendu mercredi à Ondjiva, par le gouverneur de Cunene, Kundi Paihama.

