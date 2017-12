Angola: La lutte contre la corruption, priorité du Ministère de l'Intérieur à Lunda Sul

La constrution de trois sous-stations électriques, qui recevront de l'énergie de Lauca et Cambambe, dans… Plus »

Durant son séjour à Dala, Aristophanes dos Santos a tenu des réunions avec les membres du conseil consultatif et de l'administration locale, il a longuement visité les infrastructures du commandement municipal, quelques travaux en cours de son ministère et le barrage sur la rivière Tchihumbwe.

Il a reconnu qu'il y avait peu de services de police dans les quartiers et dans les collectivités les plus reculées de la province, une situation qui pourrait être changée, avec la formation et le recrutement de plus d'effectifs, l'année prochaine.

Dala — Le nouveau commandant provincial de la police nationale de Lunda Sul, le commissaire Aristófanes dos Santos, a affirmé mercredi dans la municipalité de Dala qu'il travaillerait dur pour lutter contre la corruption au sein de l'effectif, afin de garantir une plus grande sécurité et tranquillité de la population.

